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زعيم عربي يصاب بمرض خطير ويوصي بدفنه في السعودية... عاجل

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات
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كشف منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أن الأخير مصاب بمرض السرطان قبل نحو عامين، وتعرض خلال الساعات الماضية إلى وعكة صحية حادة استوجبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

ووفقاً لوكالة أنباء “أسوشيتد برس ، أضاف بن صالحة، أن ما تم تداوله بخصوص إمكانية عودة بن علي إلى تونس غير صحيح، هو أمر غير مطروح في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن بن علي يخضع لعلاج عادي نظرًا لتقدمه في السن وإصابته بهذا المرض الخطير.

وحسبما أوردت الوكالة”، فإن المحامي أضاف أن بن علي موجود في أحد مستشفيات جدة. وكان خبر مرض زين العابدين بن علي قد تسرّب منذ شهر مايو الماضي، حيث كشف حينها رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق أنه تلقى أخبارًا مؤكدة تفيد بأن بن علي، مريض جدًا وأنّه أوصى بأن يدفن في المملكة العربية السعودية.

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