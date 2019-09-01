ميليشيات الانتقالي تسعى لتنفيذ مخطط خطير على أحد مداخل عدن مسؤول إماراتي يكشف حقيقة وجود خلاف بين الإمارات والسعودية بشأن أزمة عدن نهب للممتلكات ودفع للجبهات ..سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق أيتام اليمن جلسة استماع بمأرب لضحايا فجّر الحوثيون منازلهم الأمم المتحدة تعلن أعداد النازحين في اليمن.. رقم صادم مكافأة أمريكية ضخمة للكشف عن ثلاثة أشخاص تحذيرات طارئة من قلب «تعز»بشأن تهديد حقيقي يداهم حياة عشرات الأطفال 19 رسالة هامة وصريحة وجهها ”الاصلاح“ للسعودية مقاتلات التحالف تنجح في إصطياد مخزن أسلحة تابع «للحوثيين» قطر تصدر بيانا بشأن هجوم على قاعدة عسكرية
كشفت مصادر خاصة عن مساعي لميليشيات المجلس الانتقالي لزراعة الغام ارضية على أحد مداخل مدينة عدن.
وقالت المصادر لمأرب برس ان مليشيات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي استعانت بفنيين من سلاح المهندسين لزراعة الغام أرضية في الطريق الرملي المحاذي لنقطة العلم مدخل عدن من الاتجاه القادم من محافظة أبين.
ونشرت قوات الحزام الأمني اليوم عدة نقاط معززة باطقم عسكرية على طول الطريق بين العريش وساحل خورمكسر .