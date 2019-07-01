مسؤول إماراتي يكشف حقيقة وجود خلاف بين الإمارات والسعودية بشأن أزمة عدن

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية حقيقة وجود خلافات بين الإمارات والسعودية، حو ما يحدث في اليمن.

ووصف قرقاش، الأزمة الواقعة حاليا في جنوب اليمن وفي العاصمة المؤقتة عدن بـ"الدقيقة".

قال قرقاش في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع "وزراء الخارجية العرب" في جامعة الدول العربية إن "التصريحات الخاصة للإمارات، ينبغي أن تؤخذ من مصادرها الرسمية فقط، لأن ما يروج عن وجود خلافات ليس له أساس من الصحة".

وتابع "دولة الإمارات ملتزمة التزاما كاملا بالتحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وملتزمين بكل أهداف التحالف".

واستمر "اليمن يمر حاليا بأزمة دقيقة، بسبب ما يحدث في الجنوب، لكن هناك حاليا حوار بين أيدي أمينة، تقوده السعودية".

واستطرد "من المهم حاليا توحيد الصف، وتوجيه الهدف الأساسي لمواجهة الحوثيين".

وقال قرقاش:

"نحن لأول مرة نشهد تحالفا عربيا ليس به أي وجود دولي، ومر هذا التحالف باختبارات صعبة في أكثر من 4 سنوات في جبهات القتال، لكن أهدافه واضحة لعودة الحكومة والشرعية اليمنية، وتثبيت مؤسسات الدولة واستعادتها".

وأتم بقوله "نضع حاليا ثقتنا الكاملة في قدرة المملكة العربية السعودية، في توحيد الصف، بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، لذلك لا ينبغي أن يتلفت أي شخص إلى مثل هذه التقارير، التي تتحدث عن وجود خلافات مع السعودية".