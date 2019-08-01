نهب للممتلكات ودفع للجبهات ..سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق أيتام اليمن جلسة استماع بمأرب لضحايا فجّر الحوثيون منازلهم الأمم المتحدة تعلن أعداد النازحين في اليمن.. رقم صادم مكافأة أمريكية ضخمة للكشف عن ثلاثة أشخاص تحذيرات طارئة من قلب «تعز»بشأن تهديد حقيقي يداهم حياة عشرات الأطفال 19 رسالة هامة وصريحة وجهها ”الاصلاح“ للسعودية مقاتلات التحالف تنجح في إصطياد مخزن أسلحة تابع «للحوثيين» قطر تصدر بيانا بشأن هجوم على قاعدة عسكرية أمنية «تعز» تعلن تأمين خط حيوي وتؤكد استمرار الحملة الأمنية من هو الجنرال ”أبهيجيت جها“ الذي عينه ”غوتيريش“ كبير المراقبين الدوليين في اليمن ؟
أعلنت الأمم المتحدة ، عن أرقام النازحين في اليمن منذ مطلع العام الجاري، جراء الصراع المستمر.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان لها، إن أكثر من 350 ألف يمني نزحوا من مناطقهم خلال 2019.
وأوضحت أن "شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون".
ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.