مكافأة أمريكية ضخمة للكشف عن ثلاثة أشخاص

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن ثلاثة من قادة جماعة "حراس الدين" في سوريا.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "تقدم وزارة الخارجية الأمريكية في إطار برنامج "المكافآت من أجل العدالة" مكافأة قدرها 5 ملايين دولار عن كل فرد من قيادات جماعة "حراس الدين" لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى التعرف عليهم، وهم أبوعبد الكريم المصري، وفاروق السوري وسامي العريدي".
وفقا للسلطات الأمريكية، كان هؤلاء الأشخاص أعضاء في تنظيم القاعدة الإرهابي لسنوات عديدة وما زالوا موالين له.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ، ذكرت الأنباء أن مقاتلي تنظيم "داعش" هاجموا أعضاء جماعة إرهابية أخرى في بلدة سورية، واستولوا على أسطوانتين مع مادة الكلور، وقاموا بتسليمهما فيما بعد إلى أعضاء تنظيم "حراس الدين".