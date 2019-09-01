تحذيرات طارئة من قلب «تعز»بشأن تهديد حقيقي يداهم حياة عشرات الأطفال

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذرت إدارة المستشفى اليمني السويدي للأمومة والطفولة، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد،اليوم الخميس من أن نفاذ مادة الأكسجين يهدد حياة عشرات الأطفال المرضى.

وقال بلاغ صادر عن إدارة المستشفى، إن مادة الأكسجين في المستشفى توشك على النفاذ نتيجة توقف محطة الأكسجين في هيئة مستشفى الثورة والازدحام الشديد على محطة توليد الأكسجين في مستشفى التعاون.

وأشار البلاغ – حصل "مأرب برس"،على نسخة منه - "إلى أن عشرات الأطفال يرقدون المستشفى و10حاضنات وأقسام عديدة في المستشفى تحتاج مادة الأكسجين بشكل ضروري ومستمر".

ودعا البلاغ السلطة المحلية في المحافظة ومكتب الصحة باتخاذ الإجراءات اللزمة حيال ذلك.