19 رسالة هامة وصريحة وجهها ”الاصلاح“ للسعودية توضح موقف وتكشف رؤيته للحل

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه حزب التجمع اليمني للاصلاح، الخميس 12 سبتمبر/أيلول، عدد من الرسائل الهامة والقوية لقيادة التخلف العربي وقيادة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة ”سهيل“ لرئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس الحزب.

ولخص محرر ”مأرب برس“، رسائل الاصلاح للتحالف والمملكة كالتالي: