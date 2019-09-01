مقاتلات التحالف تنجح في إصطياد مخزن أسلحة تابع «للحوثيين»

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الخميس، مخزن أسلحة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مدينة حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف بغارة جوية، صباح اليوم، مبنى شمال مدينة حرض، كانت تتخذه مليشيا الحوثي، مخزنا لأسلحتها، نتج عنها تدمير المخزن، حيث اعقبها تصاعد دخان كثيف استمر لساعات وفقا لموقع الجيش.

كما استهدفت غارة جوية أخرى، تجمعا لمليشيا الحوثي، في إحدى المزارع، جنوبي مديرية عبس بالمحافظة ذاتها.

وأسفرت الغارة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.