أمنية «تعز» تعلن تأمين خط حيوي وتؤكد استمرار الحملة الأمنية

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، اليوم الخميس، أن خط تعز- التربة بات أمناً، وأن الحملة الأمنية مستمرة في تأمين هذا الخط الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماعاً لها برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء سمير الصبري لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

واستمعت اللجنة الأمنية إلى تقرير مفصل من مدير الشرطة العميد منصور الأكحلي، حول المهمة الأمنية الخاصة بالتغييرات الأمنية في مديرية الشمايتين، والأحداث التي شهدتها المدينة مؤخراً. مؤكدة أنها ستبقى في اجتماع دائم.

ووجه الاجتماع بتفعيل دور الأجهزة الأمنية لضبط العناصر المخلة بالأمن، وخاصة فيما يتعلق بالسطو علي الأرضي العامة والخاصة بالتنسيق مع الوحدات العسكرية.

كما وجه بتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بحفظ الأمن داخل المدينة.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت منطقة البيرين بمديرية المعافر مواجهات بين الحملة الأمنية وعناصر تابعة لأبو العباس المدعوم إماراتياً، وتصفهم السلطات بالخارجين عن القانون والنظام إثر عمليات قطع لخط تعز- التربة من قبل تلك العناصر.