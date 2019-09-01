من هو الجنرال ”أبهيجيت جها“ الذي عينه ”غوتيريش“ كبير المراقبين الدوليين في اليمن ؟

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، عن تعيين الجنرال المتقاعد أبهيجيت جها (من الهند) رئيسًا للجنة تنسيق إعادة الانتشار، ولفريق المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك.

وبحسب البيان، سيخلف الهندي أبهيجيت جها، الدنماركي مايكل لوليسغارد، الذي شغل المنصب من 31 يناير/كانون الثاني 2019، إلى 31 يوليو/تموز من العام ذاته.

ولدى "جها"، 39 عاماً من الخبرة العسكرية الوطنية والدولية، وسبق أن شغل منصب نائب المستشار العسكري بإدارة عمليات حفظ السلام الأممية في الفترة من 2009 إلى 2013، وفق ذات المصدر.

كما وشغل الرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار بالحديدة عدة مواقع قيادية داخل الجيش الهندي، وفي 2014 خدم في فريق الخبراء المعني بالتكنولوجيا والابتكار في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بحسب بيان المتحدث الأممي.

ولجنة إعادة الانتشار، تضم 3 أعضاء عسكريين من الجانب الحكومي و3 من الحوثيين، ومهمتها مراقبة وقف إطلاق النار، وسحب قوات الحوثيين، والقوات الحكومية من مدينة وميناء الحديدة.

واللجنة منبثقة من اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية، الذي رعته الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، في ستوكهولم، من الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقضى اتفاق ستوكهولم على وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين إلى خارج مدينة الحديدة؛ دون أن يتسنى تطبيقه إلى اليوم، بسبب تباين في تفسير عدد من بنود الاتفاق.

وكان أول رئيس للجنة المذكورة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استقال من منصبه، في يناير الماضي، وخلفه لوليسغارد.