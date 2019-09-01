من هو الجنرال ”أبهيجيت جها“ الذي عينه ”غوتيريش“ كبير المراقبين الدوليين في اليمن ؟ عاجل: ”يدومي الاصلاح“ يخرج عن صمته ويكاشف اليمنيين ويفتح عدد من الملفات.. نص الكلمة المرتقبة الحكومة اليمنية تخاطب ”واشنطن“.. استمرار ممارسات الإمارات لن يفضي لحل الأزمة ”رويترز“ تكشف تفاصيل رسالة عاجلة وهامة أرسلها أعضاء ”الكونجرس“ الأمريكي لولي العهد السعودي ”محمد بن سلمان“ بشأن اليمن مقال في صحيفة سعودية يتطاول على ”سلطان مأرب“ واليمنيون يطالبون بالايصاح والاعتذار محافظ مأرب يستقبل مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن لجنة ”سعودية ـ أمريكية“ تكشف عن قرب انتهاء ”تمرد عدن“ ورسالة سعودية ”جريئة“ للامارات مهندسة عربية رممت البنتاغون بعد هجمات سبتمبر.. من هي؟ السعودية تحدد موعدا لحل خلاف حقول النفط مع الكويت شاهد .. سعوديات يتحدين العرف وثقافة المجتمع .. يمشين في الشوارع دون عباءة أو حجاب
كشفت وكالة ”رويترز“ للأنباء، الخميس 12 سبتمبر/أيلول، عن تفاصيل رسالة بعثها أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بخصوص اليمن.
وأظهرت الرسالة أن ”أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا المملكة بالوفاء بالتزامها بتقديم 750 مليون دولار هذا العام لمساعدة الشعب اليمني“.
وأشادت الرسالة التي أرسلت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، بمساهمات السعودية السابقة في مساعدات اليمن، لكنه قال إن ”المملكة لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية البالغ قوامها 750 مليون دولار“.
وأضافت ”أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض وأغذية ووقودا وأدوية“.
وقالت الرسالة ”إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر، فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث“.
وحذرت المنظمة الدولية في 21 من أغسطس آب من أن 22 برنامج مساعدات في اليمن ستضطر للتوقف إذا لم تقدم الدول ما تعهدت به من أموال.
ويتصدر الموقعين على الرسالة السناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسناتور الجمهوري تود يانج وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين برد أمريكي قوي على السعودية بخصوص سجل المملكة في حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بدورها في حرب اليمن.