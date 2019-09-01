محافظ مأرب يستقبل مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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استقبل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام أسامة القصيبي للاطلاع على سير عمل المشرع وجهود نزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وفي اللقاء ثمّن المحافظ الجهود الإنسانية العظيمة التي يبذلها مشروع "مسام" لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي، في كل مكان غير مكترثة بحجم الكارثة التي تستهدف اليمن ومستقبله لعقود من الزمن.

واعتبر أن قيام مليشيا الحوثي بزراعة الألغام بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع وأماكن الرعي والمنازل والمدارس والأماكن العامة تكشف النفسية العدائية التي تحملها المليشيا تجاه كل اليمنيين بغض النظر كونهم أطفالاً أو نساء، شباباً أو شيوخاً، عسكريين أو مدنيين.

وأكد أن الإحصائيات والتقارير عن ضحايا الألغام والأخبار التي ترد يومياً في هذا الجانب تكشف مدى الخطر الكامن من زراعة الألغام، وتؤكد الحاجة الملحة إلى توحيد كل الجهود باتجاه القضاء على هذا المشروع التدميري المدعوم من إيران.

وأعرب المحافظ العرادة عن شكره لقيادة مشروع "مسام" وكوادره الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل حياة الآخرين .. مؤكداً دعم السلطة المحلية بمحافظة مأرب ل "مسام" ومهامه الإنسانية في اليمن، وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لنجاح مهامه.

من جهته قدم مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" شرحاً عن الجهود التي بذلها المشروع خلال الفترة الماضية في نزع الألغام سواء في محافظة مأرب أو في بقية المحافظات .. مشيراً إلى مدى الانتشار الواسع لزراعة الألغام من قبل مليشيا الحوثي في الأماكن العامة والطرقات ومناطق الرعي والمزارع بشكل عشوائي.

حضر اللقاء العميد أمين العقيلي مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام، ومساعدو مدير المشروع خالد العتيبي وقاسم الدوسري، وعدد من خبراء الألغام السعوديين والأجانب.