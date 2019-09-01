لجنة ”سعودية ـ أمريكية“ تكشف عن قرب انتهاء ”تمرد عدن“ ورسالة سعودية ”جريئة“ للامارات

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف مسؤول سعودي، الخميس 12 سبتمبر/أيلول، عن قًرب انتهاء أزمة عدن (جنوب اليمن) بين الحكومة الشرعية من جهة وميلشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من دولة الإمارات من جهة أخرى.



وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال سلمان الأنصاري رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الامريكية "إن أزمة عدن سيتم حلها قريبا جدا".



وأضاف "إن عدم تعاطي داعمي الانفصال مع المطالبات الصريحة للتصحيح الشامل والسريع ستتسبب بمشاكل مفصلية وخسائر فادحة لهم"، في إشارة إلى الإمارات التي مازالت تواصل الدعم العسكري والمادي للانتقالي.



وأكد ”الأنصاري“ ان ”ميناء المكلا وعدن والحديدة للشعب اليمني فقط“، الأمر الذي اعتبره مراقبون ”رسالة غير مباشرة للإماراتيين الذين يسعون لدعم الانفصاليين طمعاً بالسيطرة على الموانئ اليمنية، وأهمها ميناء عدن الإستراتيجي“.



ويتواجد في مدينة جدة السعودية وفد من الانتقالي الإماراتي، من أجل التفاوض مع الحكومة الشرعية والتي بدورها ترفض ذلك قبل أن يتم الانسحاب من المؤسسات الحكومية والمعسكرات التي تم السيطرة عليها في العاصمة المؤقتة عدن.