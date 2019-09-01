مسلمة تتزوّج من رجل أعمال مسيحيّ بحفل زفاف اسطوري .. فيديو

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أشعل زواج مدوِّنة الموضة اللبنانية، سيرينا مملوك، من رجل الأعمال اللبناني أنطوني أعور، مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مؤخرًا.
ويعود السّبب في ذلك إلى أنَّ مملوك تنتمي إلى الديانة المسلمة، فيما ينتمي عريسها أعور إلى الديانة المسيحية، وأقامت مدوِّنة الموضة الشّهيرة حفل زفاف ضخم دعت إليه عددًا من مشاهير لبنان.
ودخلت العروس على أنغام موسيقى تجمع ما بين تكبيرات الآذان وتراتيل الصّلاة المسيحية.