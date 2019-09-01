لأول مرة .... عروض عسكرية نسائية في السعودية شاهد بالصور ..

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أطلق فريق ”حفلات المودة التطوعي“ فرقة استعراضية عسكرية نسائية تعد الأولى في المملكة العربية السعودية، بمناسبة قرب ”اليوم الوطني السعودي“، إذ جرى إطلاق العرض لكلا الجنسين رجال ونساء.

ويتكون العرض، وفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، من عدة عروض عسكرية مثل: السلام الملكي، والمشاة العسكرية، والاستعراض بالسلاح، وإلقاء شعر وطني، ومداهمة عسكرية بسيطة.

وسيتم الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحليّة النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخصّ العوائل والرجال.

وقالت المسؤولة الإعلامية للفريق مودة أحمد المحمدي إنّ ”مشاهد الاستعراض العسكري مرغوبة بشدة، سواءً من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية“.