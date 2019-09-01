صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطه إماراتية قذرة بدأت بتنفيذها من موسكو وارتياح كبير من حاخامات اليهود

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مبادرة تُعدّها دولة الإمارات بالتعاون مع مؤتمر الحاخامات اليهود في أوروبا لمكافحة معاداة السامية(معاداة اليهودية كمجموعة عرقية ودينية) وجرائم الكراهية في أوروبا وحول العالم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس منظمة مؤتمر الحاخامات في أوروبا الحاخام بنحاس غولدشميدت إشادته بالمبادرة الإماراتية التي وصفها بالتاريخية، وقال إنها تمثل نقطة تحول في الحرب ضد معاداة اليهود.

وقالت الصحيفة إن العمل على الخطة انطلق الأسبوع الماضي في مؤتمر احتضنته موسكو وشاركت فيه شخصيات دينية من مختلف أنحاء العالم، وناقش سبل محاربة جرائم الكراهية ومعاداة السامية في بلدانهم.

وأضافت أن الزعامات الدينية التي شاركت في المؤتمر وافقت على عقد مؤتمر ثان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للتوقيع على اتفاقية للقضاء على العنف ومعاداة السامية في المجتمعات التي تنتمي لها.

وأوضح غولدشميدت أن الاختيار وقع على روسيا لعقد المؤتمر الأول لانطلاق المبادرة الإماراتية اليهودية لما تحظى به من تعايش سلمي بين مختلف الأديان.

وأعرب عن أمله في أن تساهم تلك الجهود في القضاء على معاداة السامية في أوروبا، وأضاف "أنا سعيد لأن ممثلين عن منظمات ومجتمعات مختلفة شاركوا في نقاش هذه القضايا، لأن ذلك من شأنه أن يساعدنا في محاربة الكراهية ضد الأجانب. هذه نقطة تحول في الحرب ضد معاداة السامية".

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الصورة لوزيرة الرياضة الاسرائيلية ميري ريغيف، إلى جانب أمين سر الاتحاد الإماراتي للجودو ناصر التميمي في ابوظبي