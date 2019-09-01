بعد 18 عاما من هجمات 11 سبتمبر .. سر جديد يتم الكشف عليه للعالم لأول مرة .... عروض عسكرية نسائية في السعودية شاهد بالصور .. صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطه إماراتية قذرة بدأت بتنفيذها من موسكو وارتياح كبير من حاخامات اليهود السعودية تعلن رسميا اعتماد طيران يمني جديد ينضم إلى الخدمة .. عاجل انهيار العملة اليمنية في عدن وتراجع كبير بصنعاء .. تعرف على أسعار الصرف الآن شاهد الصور .. تفجير ارهابي يستهدف قوات الشرعية والمنطقة الاولى تستنفر الوحدات العسكرية وتتوعد بدء اجراءات حوثية خطيرة تستهدف 35 برلمانيا يمنيا عواقب كارثية لهزيمة الشرعية في الجنوب ومستفيد واحد الشرعية تعلن موقفا من تصريحات نتنياهو وجماعة الموت لاسرائيل تلتزم الصمت خيانة «هادي» وتواطؤ «البركاني» .. جباري يكاشف الجميع من قلب الرياض ويحمل السعودية المسئولية
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم استقباله أولى رحلات طيران شركة بلقيس القادمة من الجمهورية اليمنية.
وأضاف أنه سيتم تشغيل هذا الخط بواقع رحلتين أسبوعياً من مطاري عدن وسيئون.
يشار إلى أن شركة طيران بلقيس،أعلنت قبل أكثر من شهر عن تدشين رحلاتها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ابتداء من شهر أغسطس الماضي لكن التدشين تأخر لظروف غير معلنه.
وأوضح خالد المحبشي الرئيس العام التنفيذي لشركة طيران بلقيس بأن الشركة تعتزم التشغيل برحلات أسبوعية مجدولة من مطاري عدن وسيئون الى مطاري الرياض وجدة في السعودية بعد أن حصلت "بلقيس" على جميع التراخيص اللازمة من سلطات الطيران المدني السعودي.
وأضاف أن طيران بلقيس يتأهب لتدشين المرحلة الثانية من خطط التشغيل التي تستهدف المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي وفق خطط مدروسة. مؤكداً على أهمية هذا التشغيل في هذا الوقت بالذات لتغطية الطلبات المتزايدة للسفر بين المملكة واليمن.