انهيار العملة اليمنية في عدن وتراجع كبير بصنعاء .. تعرف على أسعار الصرف الآن

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اسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم الخميس في عدن وصنعاء بحسب متابعات مأرب برس .. انهيار وتراجع كبير في قيمة العملة اليمنية :
*في عدن
دولار امريكي
بيع 620
شراء 610
ريال سعودي
بيع 161
شراء 160
*في صنعاء
دولار امريكي
بيع 605
شراء 600
ريال سعودي
بيع 158
شراء 157
* الاسعار غير ثابتة وتتغير