آخر الاخبار

بعد 18 عاما من هجمات 11 سبتمبر .. سر جديد يتم الكشف عليه للعالم لأول مرة .... عروض عسكرية نسائية في السعودية شاهد بالصور .. صحيفة إسرائيلية تكشف عن خطه إماراتية قذرة بدأت بتنفيذها من موسكو وارتياح كبير من حاخامات اليهود السعودية تعلن رسميا اعتماد طيران يمني جديد ينضم إلى الخدمة .. عاجل انهيار العملة اليمنية في عدن وتراجع كبير بصنعاء .. تعرف على أسعار الصرف الآن شاهد الصور .. تفجير ارهابي يستهدف قوات الشرعية والمنطقة الاولى تستنفر الوحدات العسكرية وتتوعد بدء اجراءات حوثية خطيرة تستهدف 35 برلمانيا يمنيا عواقب كارثية لهزيمة الشرعية في الجنوب ومستفيد واحد الشرعية تعلن موقفا من تصريحات نتنياهو وجماعة الموت لاسرائيل تلتزم الصمت خيانة «هادي» وتواطؤ «البركاني» .. جباري يكاشف الجميع من قلب الرياض ويحمل السعودية المسئولية

سبأفون .. أصالة وتواصل

انهيار العملة اليمنية في عدن وتراجع كبير بصنعاء .. تعرف على أسعار الصرف الآن

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات خاصة
عدد القراءات 2631

اسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم الخميس في عدن وصنعاء بحسب متابعات مأرب برس .. انهيار وتراجع كبير في قيمة العملة اليمنية :

*في عدن

دولار امريكي

 بيع 620 

 شراء 610

ريال سعودي

بيع 161

 شراء 160

*في صنعاء

دولار امريكي

بيع 605

 شراء 600

ريال سعودي

 بيع 158

 شراء 157

* الاسعار غير ثابتة وتتغير

إقراء أيضاً
السعودية تعلن رسميا اعتماد طيران يمني جديد ينضم إلى الخدمة .. عاجل
شاهد الصور .. تفجير ارهابي يستهدف قوات الشرعية والمنطقة الاولى تستنفر الوحدات ال
بدء اجراءات حوثية خطيرة تستهدف 35 برلمانيا يمنيا
عواقب كارثية لهزيمة الشرعية في الجنوب ومستفيد واحد
الشرعية تعلن موقفا من تصريحات نتنياهو وجماعة الموت لاسرائيل تلتزم الصمت
خيانة «هادي» وتواطؤ «البركاني» .. جباري يكاشف الجميع من قلب الرياض ويحمل السعودية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس