شاهد الصور .. تفجير ارهابي يستهدف قوات الشرعية والمنطقة الاولى تستنفر الوحدات العسكرية وتتوعد

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت المنطقة العسكرية الاولى في حضرموت اليوم الخميس تعرض قوة تابعها لها لهجوم ارهابي .

وقالت المنطقة العسكرية الاولى ان «عناصر إرهابية استهدف، صباح اليوم الخميس، قوة تابعه لها، في محافظة حضرموت، الأمر الذي أسفر عن إصابة جندي واحتراق ثلاثة سيارات».

واشارت الى «إن عناصر إرهابية استهدفت القوة المرابطة والمكلفة بمهمة التعزيز الامني بمديرية شبام التاريخية، عبر تفجير دراجة نارية مفخخة داخل المدينة، مما أدى إلى إحراق ثلاث سيارات وإصابة جندي بحروق متوسطة وجرح مواطن آخر» .

وبحسب المنطقة « أعقب التفجير انتشار امني لوحدات عسكرية واغلاق منافذ المدينة للبحث وتعقب العناصر الارهابية» .

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الأولى أن هذه الأعمال الجبانة لن تثني منتسبي الوحدات العسكرية والامنية بوادي وصحراء حضرموت عن اداء مهامها الوطنية .. وتوعدت بملاحقة العناصر الارهابية والتخريبة إلى عقر دارها .

وحصل مأرب برس على صور للهجوم وما خلفه من اضرار ..