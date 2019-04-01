الشرعية تعلن موقفا من تصريحات نتنياهو وجماعة الموت لاسرائيل تلتزم الصمت

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات خاصة

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ادانت الجمهورية اليمنية تصريحات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بشان نيته ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأكدت وزارة الخارجية أن إعلان نتنياهو يشكل انتهاكاً سافراً للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة ويعمل على تقويض اي فرص لإحراز أي تقدم في عملية السلام.

وحملت اليمن الكيان الإسرائيلي نتائج وتداعيات هذه التصريحات، مؤكدة على موقف اليمن الثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية.

ورحبت وزارة الخارجية بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفيما ادانت الحكومة الشرعية عبر وزارة خارجيتها التصريحات الاسرائلية الاخيرة ، لم يصدر عن الحوثيين او حكومتهم غير المعترف بها اي موقف رسمي ضد اسرائيل .

وترفع جماعة الحوثي شعار الموت لامريكا واسرائيل وهي على علاقة جيدة بهم.