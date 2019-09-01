إسرائيل تكشف: مسؤول عربي كبير عمل جاسوسا لصالحنا

الخميس 12 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - عربي 21

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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح الخميس، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية رفعت الحظر عن نشر تفاصيل "ملف سري" يتعلق بتجنيد مسؤول كبير في إحدى الدول العربية للعمل لصالح إسرائيل.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أوساط أمنية واستخبارية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن مسؤولا كبيرا في إحدى الدول العربية "تحول الى جاسوس لإسرائيل دون أن يدرك ذلك".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرقابة العسكرية أطلقت على هذا الملف السري اسم (توربيدو)، ويتعلق بتجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية للعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

وأكدت أنها "سوف تنشر تفاصيل الملف الجمعة تدور حول شخصية عربية تشغل وظيفة كبيرة جدا في إحدى الدول العربية، لكنه اعتقد أنه تم اختياره للعمل في هيئة مدنية، وليست أمنية واستخبارية إسرائيلية معادية، ولم يعلم أن الأشخاص الذين التقاهم ضمن لقاءاته المهنية والوظيفية، كانوا عملاء الوحدة 504 في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية".

وختمت الصحيفة بالقول إن "هذه الشخصية العربية ومنذ السنوات الخمس الأخيرة، لا تزال تنقل معلومات استخبارية في غاية من الحساسية لإسرائيل، والغريب أنها لم تكن تعلم بذلك".