السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

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بدأ فرع وزارة العمل في جازان بالمملكة العربية السعودية، في التحقق من شكاوى نحو 400 فتاة سعودية، ضد إحدى الشركات أوهمتهن بالتوظيف بعد دورات يخضعن لها مقابل 200 ريال عن كل فتاة.
ووفقا لصحيفة "سبق"، سلمت الشركة الفتيات شهادات ورقية غير رسمية، وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس، دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بالوظائف.
وأكدت البلاغات أن السيدة المسؤولة عن الشركة استأجرت مكتبا بفندق في جازان وتواصلت مع النساء عبر "واتساب" وأبلغتهن بافتتاح فرع للشركة وتعيين بعض المتقدمات موظفات فيه، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.
في المقابل، فتحت وزارة العمل تحقيقا في الواقعة، حيث أكد مدير فرع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية في جازان، أحمد القنفذي، أنه تم التعامل مع الأمر وإشعار الإمارة والجهات المختصة.