قوات الجيش تنجح في تنفيذ كمين مُحكم ضد الحوثيين بـ«الضالع»

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قُتل وجُرح عددا من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني، بجبهة قعطبة، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واستدرجت قوات الجيش الوطني، مساء امس الثلاثاء، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع محررة، في مناطق "شخب"، غربي مديرية قعطبة حسبما ذكر موقع الجيش.
وباغتت قوات الجيش عناصر المليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.