غضب خليجي... الكويت تصدر بيانا عاجلا بشأن «اعتداء خطير وصارخ»

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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات ما أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، حول عزمه ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، في حال فوزه بالانتخابات القادمة.
وأكد المصدر على أن مثل هذا الإعلان يعد إعتداء خطير وصارخ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإنتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وذلك بحسب صحيفة "القبس".
وأكد المصدر الكويتي أن الإعلان يعد تقويضا للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية في رفض هذا الإعلان وإعتبار ما قد يسفر عنه باطلاً ولا يرتب أي أثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية، والتي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق نفسه، أصدرت دولة الإمارات بيانا يحذر من "تصعيد بالغ الخطورة"، وذلك بعد دعوة عاجلة من المملكة السعودية لعقد اجتماع طارئ.