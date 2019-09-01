مسؤول حكومي يطالب برحيل القوات الإماراتية من «محطة بلحاف» بـ«شبوة»

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الاربعاء، إن الإمارات حولت منشأة مشروع بلحاف لتصدير الغاز المسال إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف بن عديو "طالبنا بنقل القوات العسكرية الإماراتية من محطة بلحاف كي نتمكن من إعادة تشغيل المشروع"،بحسب قناة "الجزيرة".

وأشار إلى أن السلطة المحلية تعمل على تثبيت الاستقرار في المحافظة من خلال إعادة انتشار قوات الأمن والجيش.

وكشف محافظ شبوة أن الحكومة اليمنية اعتمدت خمسة مليارات ريال بموجب توجيهات الرئيس هادي لدعم مشروعات البنية التحتية في المحافظة.

وشهدت محافظة شبوة خلال شهر أغسطس الماضي مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي المجلس الانتقالي المدعومين من الإمارات حيث استطاعت قوات الحكومة الشرعية بسط سيطرتها على كامل محافظة شبوة.

وعملت أبوظبي خلال الفترات الماضية على السيطرة على منابع النفط والغاز في محافظة شبوة من خلال تشكيلات عسكرية أنشأتها وعملت على تدريبها، لكن هزيمة هذه الفصائل على يد القوات الحكومية جعل من الصعب على أبوظبي تحقيق مطامعها في اليمن.