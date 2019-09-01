مسؤول حكومي يطالب برحيل القوات الإماراتية من «محطة بلحاف» بـ«شبوة» عاجل: تفجير الوضع في ”سقطرى“ والمحافظ ”رمزي محروس“ يستنفر ويتوعد الامارات و”المزروعي“ أمنية «مأرب» تناقش إجراءات تأمين المنشآت النفطية بلاغ صحفي هام صادر عن حزب «الإصلاح» وخطاب تلفزيوني مرتقب لـ«اليدومي»- نص البلاغ مسؤولي أمريكي يفضح ”ترمب“ وخفايا مبادرته الجديدة بشأن اليمن ويكشف عن عروض ”واشنطن“ المطروحة على الحوثي هجوم مباغت في ”صنعاء“ يحصد رؤس عدد من قيادات الحوثي بينهم ”الكبسي“ و”الشامي“ رئيس دولة أجنبية يتهم رئيس دولة عربية بقتل هذا الرئيس رونالدو يهدد عرش علي دائي وينفرد برقم مميز شاهد بالفيديو ... لحظة استهداف الطيران لطقم يقل حوثيين بعد تعثر السعودية في ”فخ“ يمني مفاجئ.. الحكومة ”الشرعية“ تعلق وتصدر توجيهات عاجلة
قال محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الاربعاء، إن الإمارات حولت منشأة مشروع بلحاف لتصدير الغاز المسال إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف بن عديو "طالبنا بنقل القوات العسكرية الإماراتية من محطة بلحاف كي نتمكن من إعادة تشغيل المشروع"،بحسب قناة "الجزيرة".
وأشار إلى أن السلطة المحلية تعمل على تثبيت الاستقرار في المحافظة من خلال إعادة انتشار قوات الأمن والجيش.
وكشف محافظ شبوة أن الحكومة اليمنية اعتمدت خمسة مليارات ريال بموجب توجيهات الرئيس هادي لدعم مشروعات البنية التحتية في المحافظة.
وشهدت محافظة شبوة خلال شهر أغسطس الماضي مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي المجلس الانتقالي المدعومين من الإمارات حيث استطاعت قوات الحكومة الشرعية بسط سيطرتها على كامل محافظة شبوة.
وعملت أبوظبي خلال الفترات الماضية على السيطرة على منابع النفط والغاز في محافظة شبوة من خلال تشكيلات عسكرية أنشأتها وعملت على تدريبها، لكن هزيمة هذه الفصائل على يد القوات الحكومية جعل من الصعب على أبوظبي تحقيق مطامعها في اليمن.