أمنية «مأرب» تناقش إجراءات تأمين المنشآت النفطية

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ناقشت اللجنة الامنية بمحافظة مأرب اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019 م عددا من الملفات الامنية في المحافظة والاجراءات المتخذة لحماية المنشآت الحيوية وفي مقدمتها المنشآت النفطية والاستمرار في ملاحقة وتعقب العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبين في قضايا مختلفة.
وخلال الاجتماع حمل محافظ مأرب سلطان العرادة الجهات الامنية المسئولية الكاملة عن أي اختلالات امنية تحدث في المحافظة عامة وعاصمتها على وجه الخصوص.. مشددا على ان محافظة مأرب التي تنعم بالامن والاستقرار يجب عن تستمر وان أي اختراق امني غير مقبول لدى قيادة السلطة المحلية، في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به الاجهزة الامنية.