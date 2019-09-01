هجوم مباغت في ”صنعاء“ يحصد رؤس عدد من قيادات الحوثي بينهم ”الكبسي“ و”الشامي“

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لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي المتمردة بينهم قيادات ميدانية بارزة مصرعهم، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول، بنيران أبطال الجيش الوطني، في جبهة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وذكر موقع وزارة الدفاع ”سبتمبر نت” أن قوات الجيش الوطني استدرجت، فجر اليوم، مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية كانت تحاول التسلل، إلى مواقع محررة للجيش في جبهة حريب نهم شرقي محافظة صنعاء.
وبين أن قوات الجيش باغتت العناصر المتسللة بهجوم عنيف أسفر عنه سقوط عن عدد من عناصر المليشيات المتمردة، بينهم قادة ميدانيين بارزين، هم المدعو حمزة الكبيسي، والمدعو جبران الشامي، والمدعو أبو حسين الأغربي بالاضافة الى جرح آخرين من عناصر المليشيات.
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