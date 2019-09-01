رئيس دولة أجنبية يتهم رئيس دولة عربية بقتل هذا الرئيس

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتهم الرئيس التشادي السابق، جوكوني عويدي، الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالمشاركة فى اغتيال رئيس بوركينا فاسو، توماس سانكارا، في 15 أكتوبر 1987.

وقال عويدي، في مقابلة مع "راديو فرنسا" بمناسبة نشر مذكراته اليوم الأربعاء، إن رئيس بوركينا فاسو، وقبل ستة أيام من اغتياله، حظي بزيارة بدت غريبة بالنسبة له، وهي زيارة بليز كومباوري اليد اليمنى السابقة لتوماس سانكارا، ثم زاره رئيس الوفد الليبي، محمد علي شرف الدين.

وصرح بأن هذه المقابلة تثير تساؤلات حول الدور الذي لعبه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، في اغتيال زعيم ثورة بوركينا فاسو.

وأضاف الرئيس التشادي السابق، أنه يعتقد أن ليبيا ليست بعيدة، في هذه الحالة، عن التورط في مقتل رئيس بوركينا فاسو توماس سانكارا.

ورجح ذلك لرفض ترحيب رئيس بوركينا فاسو بطلب طرابلس دعم المتمردين الليبيريين، ما جعل العلاقات بين زعيمي الدولتين تتدهور بشكل حاد.