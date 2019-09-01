شاهد بالفيديو ... لحظة استهداف الطيران لطقم يقل حوثيين

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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نشر المركز الإعلامي لمحور "كتاف – صعدة " على حسابه في يوتيوب ، مقطعا يظهر فيه استهداف عربة تقل عددًا من الحوثيين.

وقد وثق مقطع فيديو لحظة استهداف طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لمجموعة حوثية بـ " وادي الخراشب" في محور كتاف – صعدة .

وبحسب الفيديو بدأت السيارة في التحرك إلا أن الصاروخ أصابها بدقة، وأحدث الاستهداف انفجارًا هائلا أدى لتدمير السيارة.