شاهد بالفيديو ... لحظة استهداف الطيران لطقم يقل حوثيين

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نشر المركز الإعلامي لمحور "كتاف – صعدة " على حسابه في يوتيوب ، مقطعا يظهر فيه استهداف عربة تقل عددًا من الحوثيين.
وقد وثق مقطع فيديو لحظة استهداف طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لمجموعة حوثية بـ " وادي الخراشب" في محور كتاف – صعدة .
وبحسب الفيديو بدأت السيارة في التحرك إلا أن الصاروخ أصابها بدقة، وأحدث الاستهداف انفجارًا هائلا أدى لتدمير السيارة.