بعد تعثر السعودية في ”فخ“ يمني مفاجئ.. الحكومة ”الشرعية“ تعلق وتصدر توجيهات عاجلة

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالاداء الرائع والروح المثابرة والثقة بالنفس الذي تميز بهما أداء نجوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في المباريات الأولى للجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن اعتزازه وتقديره للأداء الرائع الذي قدمه منتخبنا الوطني الاول في مباراتيه الاوليتين بالمجموعة، وتحقيقه تعادلين ثمنيين، وعكس صورة مشرفة للكره اليمنية والقدرات العالية للشباب اليمني في تحقيق الغايات والطموحات رغم ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية اواخر العام 2014م.

وحيا رئيس الوزراء عاليا، الروح المثابرة التي ابداها لاعبي المنتخب الوطني في المباراتين امام سنغافورة والسعودية، واهمية استمرار هذه الروح في بقية المباريات لحصد التأهل وأسعاد الجماهير اليمنية على امتداد الوطن والتي تنظر بعين الامل والثقة لتحقيق نتائج ايجابية وكبيرة في هذه التصفيات.. مقدما الشكر للجهازين الفني والإداري للمنتخب والجماهير الكبيرة التي حضرت وساندت وشجعت منتخبنا الوطني سواء في الملاعب او على امتداد اليمن الكبير.

ووجه رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مع وزير الشباب والرياضة نايف البكري، الوزارة واتحاد كرة القدم بتقديم كل اوجه الدعم اللازمة للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم والحفاظ على المستوى المتطور الذي ظهر به في هذه التصفيات، وكذا الاهتمام بالشباب والرياضيين في كافة الألعاب وتكثيف التدريب والتأهيل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الذهنية والجسدية.

وحمل رئيس الوزراء الوزير البكري بنقل تحياته وتقديره لجميع لاعبي المنتخب والمدرب واعضاء الجهازين الفني والاداري، وتمنياته لهم بالمزيد من النجاحات والتألق في المباريات القادمة، وإسعاد جماهير الشعب اليمني بتحقيق نتائج ايجابية واستمرار الاصرار والحماس الكبير في الاداء.

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وامس الثلاثاء، تعثر المنتخب السعودي أمام مضيفه المنتخب اليمني عقب تعادلهما الإيجابي 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد البحرين الوطني، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وفاجأ المنتخب اليمني نظيره السعودي بعدما قدّم أداءً مميزاً حيث احتاج 8 دقائق فقط حينما تمكن مهاجمه محسن محمد من افتتاح التسجيل بعدما لعب كرة مقصية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الأخضر العودة وانتظر حتى الدقيقة 23 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق اللاعب هتّان باهبري الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالله الحمدان ليضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 37 تمكن لاعب المنتخب اليمني عمر الضاحي من تسجيل الهدف الثاني والذي انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 48 تمكن لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري من تسجيل الهدف الثاني بعد متابعته لكرة عائدة من الحارس ليضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى نقطة ليبقى في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد المنتخب اليمني إلى نقطتين ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن منتخب سنغافورة المتصدر.