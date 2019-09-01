الكشف عن موقف ميسي وسواريز من مواجهة فالنسيا في الليغا

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن صعوبة مشاركة ثنائي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، في المباراة المقبلة بمنافسات الدوري الإسباني أمام فالنسيا.
وذكرت الصحيفة أن مرحلة التعافي لميسي وسواريز تسير ببطء شديد، ومع تبقي أربعة أيام فقط على مواجهة برشلونة وفالنسيا، والمقرر لها السبت المقبل، يبدو أن الثنائي لن يتواجد في المباراة.
وأضافت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يجري تحضيراته بدون الثنائي بالفعل، مما يعني أنهما خرجا من حسابات الفريق الكتالوني للمباراة المقبلة.
ونوهت الصحيفة بأن ميسي وسواريز واصلا التدريب على انفراد يوم أمس الثلاثاء، من أجل التعافي والعودة للمشاركة بشكل طبيعي.