خطوات حماية هاتفك المحمول من الاختراق

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أصبح خطر اختراق الهواتف والأجهزة الذكية شبح يطارد المستخدمين، فمن الممكن أن تتعرض حياتك للخطر والأبتزاز وسرقة البيانات والصور، وعرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا يوضح كيفية حماية الهواتف المحمولة والبيانات من الاختراق.

وأفاد التقرير بأنه لابد من استخدام خدمات ” الشبكة الخاصة الافتراضية”، فهي تبقى بياناتك آمنة ومشفرة، مع إيقاف شبكة الواي فاي في حالة عدم استخدامك للهاتف.

وأوضح التقرير أن الشبكات العامة ليست آمنة ومن الممكن اختراق أي متصل بها، ويتحكم المُخترق تماما في الجهاز دون إذن صاحبة.

وأشار التقرير إلى أنه لابد من تفعيل ميزة ” خطوتي التحقق” في التطبيقات، فالكثير من التطبيقات تقدم هذه الميزة الأن، مع تجنب تحميل الكثير من الصور، لأنها تعتبر طريقة لتقديم المعلومات المجانية دون أن شعور المستخدم.