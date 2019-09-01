محكمة تركية تصدر حكما بحبس لاعب برشلونة السابق 3 سنوات

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تلقى لاعب برشلونة الإسباني السابق ونجم كرة القدم التركية "أردا تروان"، صدمة كبرى بعدما أصدرت محكمة في مدينة إسطنبول التركية حكمها عليه بالسجن لنحو 3 سنوات إثر إدانته بالاعتداء بالضرب وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فإن المحكمة قررت إيقاف التنفيذ للحكم بالسجن الصادر على اللاعب لمدة عامين و8 أشهر.

وكان "توران" المعار من برشلونة الإسباني إلى باشاك شهير التركي، دخل في مشاجرة مع المغني التركي "بيركاي شاهين"، في أكتوبر/تشرين الأول 2018 .

وطالب ممثلو الادعاء في البداية بعقوبة السجن على اللاعب لمدة 12 عاما كما وجهوا إليه اتهاما بالتحرش الجنسي وهو الاتهام الذي أسقطته المحكمة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن "توران" تحرش لفظياً بـ"أوزليم" زوجة "شاهين" في ملهى ليلي وأن الأخير اشتبك معه.

وأسفرت المشاجرة عن كسر أنف "شاهين" ما تطلب نقله إلى المستشفى، وقام "توران" بزيارته في اليوم التالي للواقعة وكان يحمل سلاحاً نارياً.

ويعد "توران" من اللاعبين المثيرين للجدل في ملاعب كرة القدم، ففي مايو/أيار 2018 ، تعرض للإيقاف 16 مباراة في الدوري التركي بسبب دفعه أحد الحكام المساعدين خلال مباراة مع فريقه.