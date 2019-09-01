تشيلسي ينتظر رفع عقوبة الفيفا للتعاقد مع نجم منتخب الجزائر

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تنتظر إدارة تشيلسي الإنجليزي، القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الاستئناف الذي تقدمت به ضد العقوبة المفروضة على النادي بحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويأمل تشيلسي في رفع العقوبة من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، خلال سوق الانتقالات الشتوية، في يناير/كانون الثاني 2020، وستكون البداية مع نجم منتخب الجزائر ونادي نيس الفرنسي، "يوسف عطال"، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي تشيلسي وضعوا النجم الجزائري على رأس قائمة المطلوبين في صفوف البلوز خلال ميركاتو الشتاء.

كما أكدت أن "عطال" يمكن أن يكون الصفقة الأولى لنادي تشيلسي في يناير/كانون الثاني المقبل، كون الفريق بحاجة ماسة إلى ظهير أيمن شاب يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية.

وقدّرت الصحيفة البريطانية قيمة الصفقة بحدود 35 مليون جنيه إسترليني، يحصل عليها ناديه نيس الفرنسي، الذي شارك معه خلال الموسم الماضي في 30 مباراة، وأحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.

وساهم "عطال" في تتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، بعد الانتصار على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية.