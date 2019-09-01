الجاسوسة الحسناء وعميلة الاستخباراتية الامريكية فاليري بليم .. تفاجئ الأمريكيين

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت العميلة السرية السابقة "فاليري بليم"، التي أثارت فضيحة استخباراتية كبرى إبان الغزو الأمريكي للعراق، ترشحها، الأربعاء لانتخابات الكونغرس.

وكشفت "بليم" نيتها الترشح لانتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة عبر فيديو نشرته على "يوتيوب".

وقالت "بليم" في الفيديو: "أنا أترشح للكونغرس لأننا نعود إلى الوراء بشأن الأمن القومي والرعاية الصحية وحقوق المرأة. نحن بحاجة إلى تغيير اتجاه بلدنا".

ويعود تاريخ العميلة السرية السابقة إلى فترة مفصلية في حياتها، وتحديداً بعد أربعة أشهر فحسب من غزو العراق، حينما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً شهيراً بعنوان "ما لم أعثر عليه في أفريقيا" للسفير الأمريكي السابق "جوزيف ويلسون"، لحقته ردود كشف عن هوية المدعوة "فاليري بليم"، زوجة السفير السابق "جوزيف نيلسون"، واصفاً إياها بأنها تعمل جاسوسة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

وقد أدى ذيوع ذلك الخبر على نطاق واسع وعبر وسائل الإعلام، إلى فتح تحقيق فيدرالي رسمي حوله، انتهى بمحاكمة وإدانة كبير موظفي مكتب نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني"، إضافة إلى قائمة الاتهامات التي طالت عدداً من كبار مسؤولي إدارة الرئيس "جورج دبليو بوش"، نتيجة للدعوى المدنية التي رفعتها عائلة "ويلسون".

وفي جلسة استماع علنية في 2007، قالت عميلة المخابرات المركزية الأمريكية السابقة التي كانت محور الفضيحة، إن وظيفتها كعميلة سرية انتهت فجأة عندما كشف هويتها مسؤولون بادارة "بوش".

وأظهرت الأدلة، آنذاك، في تلك المحاكمة أن عدداً من مسؤولي البيت الأبيض إبان عهد "بوش"، أبرزهم "سكوتر ليبي" سربوا هوية "فاليري" بهدف تشويه سمعة زوجها، السفير السابق "جوزيف ويلسون".

وأرسلت المخابرات المركزية الأمريكية "ويلسون" إلى النيجر في عام 2002 لكشف طموحات العراق النووية، وأدى تقريره في عام 2003 عن تلك الرحلة إلى وضع البيت الأبيض في موقف دفاعي حول ما إذا كان قد ضلل الرأي العام تجاه قدرات العراق النووية والتي كانت سبباً رئيسياً في بدء الحرب ضد نظام "صدام حسين".

وشاعت قصة "فاليري بليم" عالمياً مجدداً في 2010، عندما حوّلت أحداث ما جرى معها إلى فيلم هوليوودي بعنوان "فير غايم" (لعبة نزيهة).