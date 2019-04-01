اقتحام وزارة الاعلام ومصدر مسئول يكشف ماحدث ويتهم مسئول محال للتحقيق

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أدان مصدر مسؤول بوزارة الإعلام، الاقتحام المسلح الذي تعرض له ديوانها العام في العاصمة المؤقتة عدن من قبل عصابة يتزعمها وكيل الوزارة المدعو أيمن النواصري والموقوف عن العمل والمحال للتحقيق.

وأكد المصدر أن عصابة مسلحة اقتحمت يوم أمس الثلاثاء الموافق 10سبتمبر 2019 مقر الوزارة الكائن بالمعلا عنوة، وقامت بالقوة بتغيير مفاتيح مكاتب الإدارات العامة بالديوان، محذرا من العبث بمكونات ووثائق الديوان.

وحمل المصدر المدعو أيمن النواصري كل ما يترتب على قيامه باقتحام مقر الوزارة ، والآثار والأضرار الناجمة عن ذلك.. محذرا المرافق والمكاتب والمؤسسات الإعلامية ووزارات الدولة المعنية بعدم التعامل مع المذكور كونه لا يحمل أي صفة شرعية وقد تم إيقافه عن العمل أواخر أغسطس الماضي.

وذكر المصدر بقيام المدعو مع عدد من مسلحيه في وقت سابق بمحاولة الاستحواذ على مقر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في العاصمة المؤقتة عدن، كما قام ايضا مع قيادات انتقالية مدعومة بمسلحين بالاستيلاء على مقر مؤسسة ١٤ أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر وتحويل صحيفة ١٤ أكتوبر اليومية من صحيفة عامة حكومية الى صحيفة ناطقة باسم المجلس الانتقالي في انقلاب واضح على الدولة ومؤسساتها وتعد سافر على الصحيفة والعاملين فيها وعلى العمل الإعلامي في عدن.

وأشار المصدر إلى أن هذا الاعتداء السافر على مؤسسات الدولة يأتي في سياق التصعيد الذي يمارسه ما يسمى بالمجلس الانتقالي منذ إعلان التمرد على الدولة في ١٠ اغسطس الماضي.