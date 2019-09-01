400 فتاة سعودية وقعن في «الفخ» وفتح تحقيق رسمي بعد فاجعة شهدتها الرياض .. والد الطفل السعودي المخنوق يفاجئ القاتل الجنرال اللبناني في الحديدة يعلن عن اتفاق جديد ويكشف عن 3 معوقات نتيناهو يتحدى ويستفز العرب .. فماذا قال العرب والمسلمون وبماذا ردوا عليه؟ التحالف يعترف : قنبلة سقطت على مبنى سكني في اليمن ويكشف السبب اليمن تفاجئ السعودية وتوقعها في الفخ ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي تبغريدة على تويتر مسؤول أمريكي يحذر من سعي إيران لاستنساخ التجربة اللبنانية في اليمن هجوم حوثية يستهدف السعودية التحالف يكشف مصير الطائرة المهاجمة توجيهات حوثية لإقامة «حسينيات» طائفية بمساجد صنعاء
بدأ فرع وزارة العمل بجازان السعودية، في التحقق من شكاوى حوالي 400 فتاة سعودية، ضد إحدى الشركات التي ادعى عليها مجموعة كبيرة من الفتيات بأنها أوهمتهن بالتوظيف بعد دورات يخضعن لها مقابل 200 ريال عن كل فتاة؛ حيث إن الشركة سلّمتهن شهادات ورقية غير رسمية، وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس، دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بالوظائف.
و تعود تفاصيل الواقعة وفقا لما ذكره موقع ” عكاظ” ، إلى بلاغ تقدم به الضحايا إلى شرطة المنطقة ومكتب العمل، أكدن فيه أن إحدى الشركات عرضت عليهن تلقي دورة تدريبية تنتهي بالتوظيف عبر برنامجي “الاسكاي بي” و”الواتساب” مقابل 200 ريال.
وأكد البلاغ أن الشركة سلمتهن شهادات ورقية غير رسمية وغير موثقة وطلبت منهن التوجه للتوظف في المدارس دون تقديم ما يثبت إلحاقهن بالوظائف، لافتين إلى أن السيدة المسؤولة عن الشركة استأجرت مكتبا في فندق بجازان وتواصلت مع النساء عبر مجموعة في “الوتساب” وأبلغتهن بافتتاح فرع للشركة وتعيين بعض المتقدمات موظفات فيه، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.
في المقابل، فتحت وزارة العمل تحقيقا في الواقعة، حيث أكد مدير فرع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي أنه تم التعامل مع الأمر وإشعار الإمارة والجهات المختصة.