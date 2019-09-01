400 فتاة سعودية وقعن في «الفخ» وفتح تحقيق رسمي

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 667

بدأ فرع وزارة العمل بجازان السعودية، في التحقق من شكاوى حوالي 400 فتاة سعودية، ضد إحدى الشركات التي ادعى عليها مجموعة كبيرة من الفتيات بأنها أوهمتهن بالتوظيف بعد دورات يخضعن لها مقابل 200 ريال عن كل فتاة؛ حيث إن الشركة سلّمتهن شهادات ورقية غير رسمية، وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس، دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بالوظائف.

و تعود تفاصيل الواقعة وفقا لما ذكره موقع ” عكاظ” ، إلى بلاغ تقدم به الضحايا إلى شرطة المنطقة ومكتب العمل، أكدن فيه أن إحدى الشركات عرضت عليهن تلقي دورة تدريبية تنتهي بالتوظيف عبر برنامجي “الاسكاي بي” و”الواتساب” مقابل 200 ريال.

وأكد البلاغ أن الشركة سلمتهن شهادات ورقية غير رسمية وغير موثقة وطلبت منهن التوجه للتوظف في المدارس دون تقديم ما يثبت إلحاقهن بالوظائف، لافتين إلى أن السيدة المسؤولة عن الشركة استأجرت مكتبا في فندق بجازان وتواصلت مع النساء عبر مجموعة في “الوتساب” وأبلغتهن بافتتاح فرع للشركة وتعيين بعض المتقدمات موظفات فيه، وهو ما ثبت أنه غير صحيح.

في المقابل، فتحت وزارة العمل تحقيقا في الواقعة، حيث أكد مدير فرع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي أنه تم التعامل مع الأمر وإشعار الإمارة والجهات المختصة.