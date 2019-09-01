الجنرال اللبناني في الحديدة يعلن عن اتفاق جديد ويكشف عن 3 معوقات

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف القائم بأعمال رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة الجنرال هاني نخلة في أول حديث له لوسائل إعلامية عربية، أن "أجواء المناقشات بين أعضاء اللجنة في الحديدة إيجابية"، رغم وجود بعض المعوقات الميدانية والسياسية.

وأضاف في حديث لموقع قناة العربية أن "الأطراف اليمنية تتعاطى بإيجابية مع المحادثات، مع العلم أن كل شيء مُسيّس في الدول كافة" بحسب تعبيره.

ويرأس الجنرال نخلة اللبناني الأصل، لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار. وتتمتع تلك اللجنة بصلاحيات محصورة بتطبيق اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر عام 2018، وهي لجنة عسكرية - ميدانية محددة بفترة زمنية.

وأوضح أن "عمل اللجنة تقني، وهو ما يُسهّل التفاعل بين أعضائها".

وقال "حصل اتّفاق بين المجتمعين على تفعيل وقف إطلاق النار والتهدئة، ووضعنا الآلية لهما، والأهم أن النيّات بين الطرفين إيجابية، وهناك حماسة واندفاع، وهي أمور مُشجعة وجيّدة".

واختتمت، الاثنين، أعمال اللقاء السادس للجنة في عرض البحر على متن سفينة أممية في المياه المفتوحة قبالة الحديدة، غربي اليمن، برئاسة الجنرال نخلة، وبحضور ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين. وأعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) في ختام اجتماعها المشترك عن إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة، يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين (الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين)، إضافة إلى ضباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة.

*معوقات سياسية وميدانية

ولفت الجنرال هاني نخلة إلى "أن اجتماعات اللجنة انتهت، ونحن نعد الآن الخلاصات النهائية ضمن إطار اتفاق ستوكهولم"، وتحدّث عن معوقات ميدانية وسياسية وتقنية تؤخّر بعض الجوانب في الاتّفاق.

وتحفّظ عن إعطاء أي معلومات إضافية عن المحادثات، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأجواء إيجابية، مشيرا "أن معظم الأهداف الانسانية لاتفاق ستوكهولم في الحديدة تحققت وتبقى بعض الأهداف الميدانية والسياسية يجري العمل على تحقيقها".

ورداً على سؤال حول أبرز المعوقات، أوضح "أن لا معوقات بالتفاهم على المسائل التقنية، لكن المعوقات المرتبطة بالأمور الأخرى قد يحصل أحياناً تأخير في تجاوزها"، مضيفاً أن "الاجتماع الفائت للجنة في شهر يوليو الماضي أنجز كل المسائل المتعلّقة بعملها التقني وخططها بانتظار الانتهاء من إنجاز مسائل أخرى لا تدخل في اختصاص وصلاحيات عمل اللجنة".

وكانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق لها خلال شهر يوليو الماضي.

كما أوضح نخلة "أن تنفيذ أعمال اللجنة، لاسيما تثبيت واستكمال إعادة الانتشار مرتبط بإنجاز ملفات أخرى خارج اختصاص اللجنة"، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل نظراً لحساسية تلك المسائل.

وأكد "أن اللجنة مصممة على تثبيت الخطوات التي تقوم بها حتى لو كانت بطيئة، وتفضّل ترك الأمور تسير بعيداً من الإعلام".

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين كانا توصلا إلى اتفاق حول الحديدة في إطار اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018، لكن تعذر تنفيذه من حينه، نتيجة عراقيل عدة.

وكانت ميليشيات الحوثي، لجأت، بحسب ما أكدت الحكومة اليمنية في حينه، إلى اتخاذ خطوات أحادية لتمثيل انسحابها من الموانئ عبر سحب عناصرها بالزي الشعبي وإحلال عناصر أخرى تابعين لها بزي قوات خفر السواحل، وهو ما رفضته الحكومة واعتبرته مسرحية.