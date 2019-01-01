التحالف يعترف : قنبلة سقطت على مبنى سكني في اليمن ويكشف السبب

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اقر التحالف العربي بسقوط قنبلة على مبنى سكني في العاصمة اليمنية صنعاء ووعد بتعويض المتضررين.

واستعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن امس الثلاثاء نتائج تقييم حوادث تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات اممية ومنظمات عالمية ووسائل اعلام حيال اخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور في مؤتمر صحفي إن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحوادث واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك وجدول حصر المهام اليومي وتقارير ما بعد المهمة والصور الفضائية ومبادئ واحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وتقييم الادلة.

وأضاف المنصور انه تبين عدم قيام قوات التحالف ببعض العمليات محل الادعاء واخرى تمت على اهداف عسكرية في مناطق معزولة وبعيدة عن اي مباني او مناطق سكنية قريبة من هذه الاهداف.

واوضح ان الفريق توصل في احد الحالات الى صحة الاجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مخازن أسلحة في معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري) بما يتفق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وأشار الى ان الفريق المشترك يرى في هذه الحادثة مناسبة تقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والمادية نتيجة سقوط قنبلة بسبب خلل بها على المبنى السكني محل الادعاء وقيام قوات التحالف بدراسة ومعالجة أسباب الخلل الذي أدى إلى سقوط القنبلة خارج منطقة الهدف.