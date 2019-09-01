اعلان من المتحدث باسم قوات التحالف العربي

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية في مدينة نجران.

واسقطت دفاعات التحالف العربي ، صباح اليوم طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدنية نجران.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي قوله ان التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

واعلن المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.