ترامب يقيل مستشارا للأمن القومي تبغريدة على تويتر مسؤول أمريكي يحذر من سعي إيران لاستنساخ التجربة اللبنانية في اليمن هجوم حوثية يستهدف السعودية التحالف يكشف مصير الطائرة المهاجمة توجيهات حوثية لإقامة «حسينيات» طائفية بمساجد صنعاء الجامعة العربية توجه دعوة عاجلة لإيران بخصوص اليمن السيسي يطيح بقائد في الجيش المصري صاروخ من غزة يرعب نتنياهو ويجبره على الاختباء الجبل الأصفر.. قصة مملكة بدون شعب وملك منتظر بين مصر والسودان الموت يُغيّب فنان «يمني» شهير بعد صراع طويل مع المرض «غريفيث» يتحدث عن لقاء جيد عقده مع ناطق«الحوثيين» بـ«العاصمة العمانية»- نتائج اللقاء
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في تغريدة، أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي بعد مزاعم عن تغريد بولتون خارج السرب
وتم تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي عام 2018، وكان ثالث شخصية تشغل المنصب منذ تولي ترامب الرئاسة، بعد مايكل فلين و إتش أر ماكماستر. وفشل بولتون في تحقيق خططه بالتدخل العسكري في العديد من الدول مثل فنزويلا وكوريا الشمالية وغيرهما.
ونقلت ا ف ب أن الإقالة كانت بسبب عدم "الاتفاق مع العديد من اقتراحاته". فيما ينفي بولتون أن يكون تعرض للإقالة بل هو من قدم استقالته. ويعرف بولتون بمواقفه المتشددة وكان من ضمن صقور إدارة جورج بوش الابن، حيث ارتبط اسمه باجتياح العراق.
وكتب ترامب في تغريدة "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية، أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض". وأضاف "أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته" في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقفه الصارمة حيال روسيا وكوريا الشمالية.