ترامب يقيل مستشارا للأمن القومي تبغريدة على تويتر

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 105

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء في تغريدة، أنه أقال جون بولتون مستشاره للأمن القومي بعد مزاعم عن تغريد بولتون خارج السرب

وتم تعيين بولتون مستشارا للأمن القومي عام 2018، وكان ثالث شخصية تشغل المنصب منذ تولي ترامب الرئاسة، بعد مايكل فلين و إتش أر ماكماستر. وفشل بولتون في تحقيق خططه بالتدخل العسكري في العديد من الدول مثل فنزويلا وكوريا الشمالية وغيرهما.

ونقلت ا ف ب أن الإقالة كانت بسبب عدم "الاتفاق مع العديد من اقتراحاته". فيما ينفي بولتون أن يكون تعرض للإقالة بل هو من قدم استقالته. ويعرف بولتون بمواقفه المتشددة وكان من ضمن صقور إدارة جورج بوش الابن، حيث ارتبط اسمه باجتياح العراق.

وكتب ترامب في تغريدة "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية، أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض". وأضاف "أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته" في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقفه الصارمة حيال روسيا وكوريا الشمالية.