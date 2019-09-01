مسؤول أمريكي يحذر من سعي إيران لاستنساخ التجربة اللبنانية في اليمن

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك، من مخاطر التمدّد الإيراني في المنطقة، متهما طهران بالسعي إلى استنساخ التجربة اللبنانية في اليمن. وشدّد على وجوب منع إيران من ترسيخ نفوذها في اليمن، بالتوازي مع تقييد التوسع الإيراني في لبنان وسورية والعراق.

وقال هوك في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس: «على العالم أن يواجه طموحات إيران وإلا فإنّ الهلال الإيراني سيصبح قمراً كاملاً». وكشف المسؤول الأمريكي عن «لعبة كبرى» تمارسها طهران في اليمن ستؤدي بحال العجز الدولي عن التصدي لها إلى مخاطر كبيرة، على رأسها «لبننة» البلاد.ولفت إلى دعم إيران لمليشيا حزب الله في لبنان، وقال إن الأمر بدأ بدعم جماعات طائفية متشدّدة في أوائل الثمانينات، جمع أكثرها عنفاً في ما بعد في منظمة واحدة سُمّيت «حزب الله»، وأضاف أنه بفضل الدعم الإيراني السخي مالياً وعسكرياً، تحوّل الحزب إلى دولة داخل الدولة وشكل بوابة إيران لتوسيع نفوذها في لبنان.

وحذر من أن طهران تلعب نفس اللعبة اليوم في اليمن، قائلا: «هنا، كان للإيرانيين اليد الطولى في نشوب الحرب بتحريضهم على انقلاب مليشيا الحوثي. ومع ذلك، لا يجدون حرجاً في السعي لحجز مقعد لهم على طاولة المفاوضات».

وأكد هوك أن إيران تستخدم اليمن اليوم لتعزيز مكانتها الإقليمية، إلا أن الأخطر من ذلك أنها تستغل تحالفها مع الحوثيين، لتهديد وصول ربع إمدادات النفط في العالم، عبر تحكمها بمضيقي باب المندب وهرمز. وانتقد ضعف إعلام بلاده في تغطية دور إيران في إطالة الصراع المأساوي في اليمن، فيما اتّهم وزير الخارجية مايك بومبيو إيران أمس ، بالقيام بـ «أنشطة نووية محتملة غير معلنة».