هجوم حوثية يستهدف السعودية التحالف يكشف مصير الطائرة المهاجمة

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن عن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية.



وأوضح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد ركن تركى المالكى، طبقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض وإسقاط الطائرة المعادية التى أطلقت باتجاه الأعيان المدنية فى مدينة نجران.



وكانت قوات التحالف قد تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثى الإرهابية من صنعاء اليمنية باتجاه السعودية.



وقال العقيد المالكى إن قيادة القوات المشتركة تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.



