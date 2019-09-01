الموت يُغيّب فنان «يمني» شهير بعد صراع طويل مع المرض

الأربعاء 11 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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توفي مساء اليوم الثلاثاء الفنان اليمني هود العيدروس، في أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية بعد صراع طويل مع المرض.

والفنان هود العيدروس من مواليد مديرية ساه بمحافظة حضرموت شرق اليمن، واشتهر بكثير من الاغاني والتي من اشهرها أغنية بنت البادية وأغنية يلومون الجمل يا صاحبي.

ويقيم العيدروس في مدينة جدة السعودية، ويمتلك صالونا فنيا أسهم من خلاله في ظهور كثير من الاصوات اليمنية الشابة