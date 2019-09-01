«غريفيث» يتحدث عن لقاء جيد عقده مع ناطق«الحوثيين» بـ«العاصمة العمانية»- نتائج اللقاء

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ، الناطق الرسمي باسم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط.

وقال جريفيث -في تغريدة على حساب مكتب الامم المتحدة في تويتر- انه عقد لقاءا مع ناطق الحوثيين في مسقط وصفه بـ "الجيد".

وأضاف "تبادلنا وجهات النظر حول سبل إحراز تقدم في العملية السياسية وتخفيف التوترات".

وتزامن اللقاء الذي عقد أمس الإثنين، مع إعلان اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة (غربي اليمن) نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية للمدينة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.