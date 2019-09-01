الموت يُغيّب فنان «يمني» شهير بعد صراع طويل مع المرض «غريفيث» يتحدث عن لقاء جيد عقده مع ناطق«الحوثيين» بـ«العاصمة العمانية»- نتائج اللقاء الخارجية اليمنية تطالب العرب بوقفة جادة أمام انحراف الامارات وتمرد عدن إعلان هام من البنك المركزي اليمني لكافة البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات واشنطن بوست: الإمارات زودت القاعدة في اليمن بمدرعات و أسلحة امريكية متطورة عاجل: مليشيا ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ تقتحم منزل الشهيد ”الكازمي“ بعدن وتعتقل أخيه الحوثيون يستبدلون النشيد الوطني في طابور الصباح بـ”قسم الولاية“.. تعرف على كلمات القسم نتنياهو يتعهد بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه جمال ريان يفجر مفاجئة تربك قناة العربية ويكشف سر العرض المغري الذي تلقاه منها الكشف عن توجيهات إماراتية ”خطيرة“ لقيادات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ وتحركات فورية لتنفيذها
التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ، الناطق الرسمي باسم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط.
وقال جريفيث -في تغريدة على حساب مكتب الامم المتحدة في تويتر- انه عقد لقاءا مع ناطق الحوثيين في مسقط وصفه بـ "الجيد".
وأضاف "تبادلنا وجهات النظر حول سبل إحراز تقدم في العملية السياسية وتخفيف التوترات".
وتزامن اللقاء الذي عقد أمس الإثنين، مع إعلان اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة (غربي اليمن) نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية للمدينة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.