إعلان هام من البنك المركزي اليمني لكافة البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات

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أعلن قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي اليمني،اليوم الثلاثاء، عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعتين 29 و30 بمبلغ إجمالي 94 مليون دولار.
وأفاد البنك، في بلاغ صادر عنه، تلقى «مأرب برس»نسخة منه، أن المبلغ سيستخدم لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات، وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة أرجاء الجمهورية.
وأهاب البنك بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك لتوريد ومصارفة مبالغ الاعتمادات.