عاجل: مليشيا ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ تقتحم منزل الشهيد ”الكازمي“ بعدن وتعتقل أخيه

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر محلية بمدينة عدن (جنوب اليمن)، مساء اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول، باقتحام مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، لمنزل الشهيد محمد الكازمي.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”مليشيا الحزام الأمني اقتحمت منزل الشهيد محمد الكازمي، في مديرية البريقة، واقتادت أخ السهيد علي جمال الكازمي بالقوة الى جهة مجهولة“.

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