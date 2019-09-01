الحوثيون يستبدلون النشيد الوطني في طابور الصباح بـ”قسم الولاية“.. تعرف على كلمات القسم

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استنكر وزير التربية والتعليم عبدالله لملس، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول، قيام جماعة الحوثيين بفرض ما يسمى "قَسَم الولاية" في الطابور الصباحي على الطلاب، في المدارس الواقعة بمناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
وشدد الوزير لملس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على ضرورة رفض هذه الإجراءات التي تقوم بها المليشيات الحوثية ومقاومتها برفض ترديده، وترديد النشيد الوطني في العلن.
وأشار وزير التربية إلى أن إقدام المليشيات الانقلابية على هذا الإجراء وتنفيذه في المدارس الواقعة في نطاق سيطرتها، يدل على أنها وضعت النظام الجمهوري خلف ظهرها، وشرعت على أرض الواقع بتأسيس نظام الإمامة وولاية الفقيه في أرض اليمن.
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وكانت مقادر نقابية قد كشفت عن ضغوطات تمارسها جماعة الحوثي على مدراء المدارس، من أجل فرض ترديد "قسم الولاية"، بطابور الصباح، في مدارس المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
و”قسم الولاية“ الذي تريد الجماعة فرضه ويردده منذ سنوات جميع طلاب صعدة في الطابور الصباحي بدلا عن النشيد الوطني هو: "اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك، ونتولى الإمام علي، ونتولى من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، اللهم إنا نبرأ إليك من عدوك، وعدو رسولك، وعدو الإمام علي، وعدو من أمرتنا بتوليه: سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي“.