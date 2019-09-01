جمال ريان يفجر مفاجئة تربك قناة العربية ويكشف سر العرض المغري الذي تلقاه منها

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف مذيع الجزيرة جمال ريان تفاصيل العرض المالي الضخم الذي تلقاه من قناة العربية للانضمام لها.

وتعرض "ريان" لهجوم من أحد الأشخاص بعد نقده لنظامي السعودية والإمارات فضلا عن حديثه بشكل إيجابي عن قطر وأميرها ، حيث قال له : "أنت تقول ذلك صديقى لأن (لقمة عيشك وفلوسك من الجزيرة )تعيش فى رفاهية وبرج عاجى ولو كنت فى الحدث أو العربية أو سكاى نيوز لمجدت وعظمت فيهم .أنا لا أتحدث عن الجزيرة كقناة مهنية لها ايجابياتها وسلبياتها وهى أفضل من كثير من القنوات العربية .لكن اتحدث عن اعلاميي السبوبة ..وأكل العيش".

و رد "ريان" على تلك التغريدة قائلا: "جمال ريان عرض عليه افتتاح قناة العربية بضعف راتبه في قناة الجزيرة نكاية بقطر ، لكنه رفض و"لديه الدليل".

وأضاف: "لقمة عيش بكرامة ومبادئ في #قطر ، أشرف له من لقمة عيش منزوعة الكرامة والمبادئ في #السعودية #الامارات ، اقرأ قصيدة "لا تصالح" لأمل دنقل، هناك أشياء لا تشترى ".