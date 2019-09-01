الكشف عن توجيهات إماراتية ”خطيرة“ لقيادات ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ وتحركات فورية لتنفيذها

الثلاثاء 10 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول، عن تحركات خطيرة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، في ”عدن“ وبتوجيهات من قائد القوات الإماراتية.

وقالت صحيفة ”أخبار اليوم“ في عددها الصادر، اليوم، ان ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، منذو انقلابه على الحكومة الشرعية يعمل وبتوجيهات من قائد القوات الإماراتية في عدن على إحكام السيطرة التامة على كل الموارد المالية الخاصة بمحافظة عدن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة قولها ان ”المحلس الانتقالي وبتوجيهات من قائد القوات الإماراتية في عدن، قام بالاستيلاء على الموارد المالية للمحافظة وتوريدها إلى جهات مجهولة“.



ووفقاً لتلك المصادر فإن ”المجلس الانتقالي يقوم بالاستحواذ على إيرادات الموانئ والجمارك داخل الميناء وكذلك تحصيل إيرادات الضرائب من كبريات الشركات وإيرادات شركة النفط والاستحواذ على فوارق أسعار المشتقات النفطية“.

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وأوضحت ان ”المجلس عمل خلال الفترة الماضية بعد انقلابه على تحصيل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى المليارات، وتم مصادرتها، خاصة وأن مليشيات الانتقالي توزعت على كل المناطق والجهات الإيرادية في المدينة ويتم التحصيل اليومي للمبالغ بدون أي سندات حكومية أو معرفة إلى أين تذهب“.

واعتبرت المصادر هذه الممارسات ”عمليات اجرامية وخطيرة تستوجب العقاب والمحاكمة كونها استيلاء على المال العام ونهبه وسرقته بقوة السلاح و بدون وجه حق أو سلطة تمنحه هذا الحق“.

ويستمر هذا النهب والسرقة والاستيلاء على إيرادات عدن وبصورة عبثية يومية وبلا توقف أو حساب في وقت توقفت فيه كل الخدمات بالمدينة بسبب غياب المال وسرقته من قبل هذه المليشيات الانقلابية.